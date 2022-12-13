Мишустин: Россия готова к конструктивному взаимодействию с партнерами ЕАЭС

Глава правительства призвал страны ЕАЭС активизировать взаимодействие в области цифровой трансформации.

Россия готова к конструктивному взаимодействию с партнерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Глава правительства призвал страны ЕАЭС активизировать взаимодействие в области цифровой трансформации, чтобы достичь независимости и самодостаточности в сфере развития технологий. Мишустин подчеркнул, что на общем рынке союза должны быть обеспечены условия для запуска новых высокотехнологичных предприятий.

Наши страны уже не одно десятилетие вместе работают по самым разным направлениям, и сейчас особенно важно укреплять практическое сотрудничество. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин отметил, что ЕАЭС действует эффективно и слаженно.

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