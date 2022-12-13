Мишустин считает, что ЕАЭС действует эффективно и слаженно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действует эффективно и слаженно вопреки внешнему давлению. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета.
По его словам, союз действует слаженно и эффективно на основе взаимной поддержки, готовности своевременно решать возникающие задачи. Мишустин отметил, что вместе можно противостоять таким сложным вызовам, как коронавирус, его последствия, а также происходящим глобальным изменениям.
Такой подход позволяет нам сохранять стабильность и продолжать работу на благо наших стран.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее мы сообщили, что кабмин выделит средства на субсидии льготникам на газификацию.
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