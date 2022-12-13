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Мишустин считает, что ЕАЭС действует эффективно и слаженно

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По его словам, союз действует слаженно и эффективно на основе взаимной поддержки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действует эффективно и слаженно вопреки внешнему давлению. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета.

По его словам, союз действует слаженно и эффективно на основе взаимной поддержки, готовности своевременно решать возникающие задачи. Мишустин отметил, что вместе можно противостоять таким сложным вызовам, как коронавирус, его последствия, а также происходящим глобальным изменениям.

Такой подход позволяет нам сохранять стабильность и продолжать работу на благо наших стран.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщили, что кабмин выделит средства на субсидии льготникам на газификацию.

Видео: Правительство России

Теги: еаэс, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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