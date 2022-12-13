Кабмин выделит средства на субсидии льготникам на газификацию

Михаил Мишустин рассказал о том, что граждане не должны сталкиваться с чрезмерной бюрократией.

Российское правительство выделит денежные средства для субсидий льготникам, которые направляются на газификацию. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что на обсуждение вынесено будет шесть вопросов. Один из них касается расходов льготных категорий граждан.

Важно, чтобы люди знали о возможности получения такой помощи и при оформлении выплат не сталкивались с излишней бюрократией. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что в в октябре 2022 года российский лидер Владимир Путин дал поручение региональным властям выделить государственные субсидии нуждающимся гражданам в размере не менее 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования в рамках существующей программы социальной газификации. Президент РФ отмет ил, что на многих земельных участках природный газ уже проведен, однако население зачастую не способно приобрести оборудование внутри территории. Эту статью расхода политик назвал большой статьей расходов на семейный бюджет.

Проработкой темы инвестиций занимается министр по промышленному развитию и торговле Денис Мантуров. В августе 2022 года профильное ведомство совместно с Минфином нашли возможности по отмене НДС для судоремонтных компаний. Правительство готовит изменения для внесениях их в Налоговый кодекс страны.

Правительство поддержит инвестпроекты в судостроении.

Фото и видео: Правительство России