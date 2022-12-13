Правительство поддержит инвестпроекты в судостроении

Глава кабмина РФ рассказал о нововведении по льготным условиям для предприятий.

Российские власти поддержат инвестиционные проекты в судостроительной промышленности, а также дополнительно обнулят НДС для судоремонтных предприятий при соблюдении условий по вложениям. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания кабинета министров сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что будут внесены поправки в Налоговый кодекс. В частности, будет установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость. Льготы будут действовать для компаний, которые занимаются восстановления объектов на верфях и в доках. Однако условием будет отправка выручки не менее 20% за последние семь лет на собственное развитие.

Глава государства ставил задачу добиться, чтобы как можно больше операций по оснащению, дообородованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт уточнил, что данные обязательства будет закреплены в соглашении с государством.

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Фото и видео: Правительство России