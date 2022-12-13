Правительство проиндексировало социальные выплаты, пособия и компенсации на 11,9%

Глава кабмина РФ рассказал о ежегодной индексации с 1 февраля.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал по поручению президента РФ Владимира Путина постановление об индексации на 11,9 процента некоторых социальных выплат. Соответствующее заявление председатель правительства сделал в ходе оперативного совещания с коллегами. В списках обозначены ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Эксперт уточнил, что социальная индексация коснется ряда выплат семьям с детьми. В этот перечень попадает материнский капитал на первого ребенка. Выплаты составят для граждан свыше 580 тысяч рублей. На второго и последующего ребенка - свыше 775 тысяч рублей. Единовременное пособие увеличится до 22,9 тысяч рублей, а пособие при передаче ребенка на воспитание в семью также увеличится до 22,9 тыс. рублей.

Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Эти вопросы постоянно в повестке правительства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что по стране социальные выплаты индексируются один раз ежегодно. Это происходит 1 февраля на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. С 2022 года по поручению главы государства на уровень фактической инфляции в России стал индексироваться и материнский капитал.

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Фото и видео: Правительство России