Мишустин попросил главу Росатома держать на особом контроле вопросы экологии

Алексей Лихачев встретился с главой кабмина РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил главу государственной корпорации "Росатом" Алексея Лихачева держать на особом контроле вопросы экологии. Об этом председатель кабмина РФ сделал в ходе рабочей встречи с коллегой. Он объяснил, что "Росатом" и подведомственный ей Федеральный экологический оператор занимаются ликвидацией отходов объектов накопленного вреда. В том числе работы ведутся по "Красному бору", расположенному на территории Ленинградской области, а также по Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату в Иркутской области.

Тема - очень важная, чувствительная для людей. Все хотят жить в комфортном, благоприятном и, главное, чистом для здоровья месте. Пожалуйста, эту тему, конечно, надо держать на особом контроле. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин назвал экологическую безопасность важнейшей темой для страны. Он напомнил Алексею Лихачеву слова российского президента Владимира Путина о том, что должна вестись работапо уничтожению объектов накопленного вреда. На текущий момент все еще фиксируется определенное количество таких непростых объектов.

Росатоме заявили, что сохраняют свое мировое лидерство по всем атомным компетенциям.

Фото и видео: Правительство России