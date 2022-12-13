В Росатоме заявили, что сохраняют свое мировое лидерство по всем атомным компетенциям

Алексей Лихачев рассказал об успехах страны в сфере энергетики.

В российской государственной корпорации "Росатом" заявили, что сохраняют свое мировое лидерство практически по всем компетенциям, связанным с атомной энергетикой. Соответствующей информацией в ходе рабочей встречи с председателем правительства сделал генеральный директор компании Алексей Лихачев. В частности, страна находится на первых местах в списке тех, кто добывает, обогащает уран, топливных поставках.

И конечно, являемся безусловными лидерами с точки зрения строительства атомных станций. В прошлом году на планете родилось семь атомных строек. Наших из них - пять. Это показатель удельного веса нашего экспорта. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Мишустин встретился с главой "Росатома" Лихачевым.

Фото и видео: Правительство России