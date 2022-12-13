Мишустин встретился с главой "Росатома" Лихачевым

На встрече с премьер-министром Лихачев рассказал о результатах "Росатома" в 2022 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Мишустин отметил, что "Росатом" не только возводит современные атомные станции, но также является мировым лидером в этой сфере. Он подчеркнул, что госкорпорация с момента своего создания очень серьезно занимается научно-технологическими разработками.

На встрече с премьер-министром Лихачев рассказал о результатах "Росатома" в 2022 году. По его словам, в минувшем году гособоронзаказ был выполнен на 100%, а собственные инвестиции составили более 1 трлн рублей.

Ранее мы сообщали, что правительство направит на поддержку предприятий радиоэлектронной промышленности 7,5 млрд рублей.

Видео: Правительство России