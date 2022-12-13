Правительство направит на поддержку предприятий радиоэлектронной промышленности 7,5 млрд рублей

Период льготного кредитования увеличен с 1 года до 5 лет.

Правительство России направит на поддержку предприятий радиоэлектронной промышленности 7,5 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, льготные кредиты по ставкам до 5% станут доступны производителям телекоммуникационного и офисного оборудования, а период льготного кредитования увеличен с 1 года до 5 лет.

Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники и ускорить создание новых собственных высокотехнологичных производств в этом стратегически важном секторе. Михаил Мишуситн, премьер-министр РФ

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