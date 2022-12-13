Правительство расширяет льготную ипотеку для IT-специалистов

Льготный кредит на жилье смогут взять сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

Правительство России расширяет льготную ипотеку для IT-специалистов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, льготный кредит на жилье смогут взять сотрудники всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Требования по зарплате снизят до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах.

Мишустин отметил ,что требования для специалистов из Москвы останутся прежними. Их минимальная зарплата должна составлять 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы сообщали, что правительство продлило программу льготных дальневосточных авиаперевозок до 2025 года.

Видео: Правительство России