Правительство продлило программу льготных дальневосточных авиаперевозок до 2025 года

Мишустин напомнил, что в 2022-м льготные билеты приобрели более 350 тысяч граждан.

Правительство России продлило программу льготных дальневосточных авиаперевозок до 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В нынешнем году на программу из федерального бюджета выделят примерно 5,9 млрд рублей. Мишустин напомнил, что в 2022-м льготные билеты приобрели более 350 тысяч граждан. Он также отметил, что количество субсидированных маршрутов увеличилось до 37.

Авиация для этого макрорегиона – особая тема, о чем и президент неоднократно говорил, подчеркивая важность связанности дальневосточных субъектов между собой. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин сообщил о продлении действия разрешений для предприятий в некоторых областях.

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