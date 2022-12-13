Мишустин сообщил о продлении действия разрешений для предприятий в некоторых областях

Глава кабмина рассказал о "бесшовном" продлении правительственных мер в отношении бизнес-индустрии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о продлении действия разрешений для отечественных предприятий в некоторых областях до конца 2023 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на оперативном совещании кабинета министров. Эти меры коснутся транспортной отрасли экологии, промышленной безопасности, связи и телерадиовещания, а также кормовых добавок и ветеринарных лекарств. Глава кабмина напомнил коллегам о том, что данный режим действовал ранее и был "бесшовно" продлен с 1 января текущего года.

От организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, государственные органы сами внесут изменения в соответствующие реестры и информационные системы базы данных. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

От уплаты государственных пошлин и сборов российские предприятия будут освобождены, а оформление необходимых лицензий будет для бизнеса бесплатным. таким образом уполномоченные министерства и ведомства смогут сократить сроки оформления документов и перечень обязательных сведений.

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Фото и видео: Правительство России