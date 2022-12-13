Правительство подготовило законопроект о пенсионном обеспечении в новых регионах

Пенсии и надбавки к ним на территории новых регионов будут индексироваться.

Правительство России подготовило законопроект о пенсионном обеспечении в новых регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, с 1 марта пенсии для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. Он также отметил, что для граждан, у которых нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, будут работать межведомственные комиссии. Также глава правительства отметил, что пенсии и надбавки к ним на территории новых регионов будут индексироваться.

От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей. И они должны четко исполняться в каждом регионе Российской Федерации. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство выделит регионам 30 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры.

Видео: Правительство России