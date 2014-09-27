Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Москвой

Генеральный секретарь альянса отметил, что приостановка работы представительства НАТО в Москве не способствует диалогу сторон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс будет открыт к диалогу с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции 20-го октября.

Столтенберг отметил, что решение Москвы приостановить работу представительства НАТО в российской столице и дипмиссии РФ при альянсе не способствует развитию отношений между сторонами. Политика военно-политического блока останется последовательной.

В понедельник, 18 октября, стало известно о том, что Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО. Это стало ответной мерой на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при блоке и сократить наполовину численность российской миссии. О готовности продолжить диалог с Россией также сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Видео: YouTube / phoenix

