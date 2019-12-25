НАТО обеспокоено присутствием РФ в Сирии и Ливии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил ситуацию в Ливии. Об этом чиновник рассказал во время брифинга с журналистами в преддверии заседания глав оборонных ведомств стран-участниц военного альянса.

Ситуация в Ливии остается сложной и опасной, в НАТО глубоко озабочены по поводу сообщений о массовых захоронениях Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Столтенберг подчеркнул, что НАТО отслеживает ситуацию в Ливии на разных уровнях. Он добавил, что обстановка в данном регионе влияет на безопасность южных союзников Североатлантического альянса. В НАТО призывают стороны к мирному урегулированию конфликта, основанного на политических переговорах.

По словам Столтенберга, альянс беспокоит увеличивающееся присутствие РФ на территории Восточного Средиземноморья (Сирии и Ливии).

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