Еще одной темой для обсуждения станет вывод войск США из Германии.

В НАТО обсудят подготовку к новой волне коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге с журналистами. Мероприятие состоялось в преддверии дискуссии между главами военных министерств.

Столтенберг подчеркнул, что в ходе заседания участники также обсудят вывод американских войск с территории Германии. На данный момент известно, что США планируют вернуть домой около 10 тысяч солдат. Генсекретарь альянса заметил, что решение еще не принято. По его словам, военное присутствие США и Канады необходимо всем сторонам (Германии и США), а также участникам оборонного союза.

Напомним, что само заседание состоится 17-18 июня в рамках видеоконференции.

Посол Китая считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию.