Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника

Столтенберг подчеркнул, что влияние Китая вносит изменения в мировой баланс сил.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника. Об этом он сообщил на видеоконференции о будущем Североатлантического альянса.

Организатором встречи выступали Атлантический совет и Германский фонд Маршала США в Вашингтоне и Брюсселе. Столтенберг напомнил, что в декабре в Лондоне лидеры стран НАТО пришли к выводу, что влияние Китая придётся учитывать. По словам генсека Североатлантического альянса, сейчас КНР способствует экономическому росту НАТО. При этом, китайские власти укрепляют военный потенциал и тратят на это немалые средства.

Мы должны иметь возможность реагировать на это, укрепляя альянс с политической точки зрения и работая с партнерами. - Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В рамках видеоконференции, Столтенберг отметил, что НАТО работает над тем, чтобы стать сильнее к 2030 году. Он не исключает, что через 10 лет страны альянса смогут отвечать на обострившиеся угрозы безопасности.

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Видео: Youtube/AtlanticCouncil