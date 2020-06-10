Посол Китая считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию

Посол объяснил, почему США перекладывают ответственность за эпидемию на КНР.

Посол Китая в РФ считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию. Об этом Чжан Ханьхуэй рассказал в рамках пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня". По словам дипломата, американские власти были заняты организацией предвыборной гонки, а не распространением COVID-19.

Когда у них началась эта эпидемия, они не вовремя реагировали, не предпринимали мер по контролю, при помощи которых можно эффективно противостоять этой эпидемии Чжан Ханьхуэй, посол Китая в России

Эксперт заметил, что американцы начали высказывать недовольство тем, как администрация реагирует на пандемию коронавируса. По словам китайского дипломата, после этого Белый дом решил переложить ответственность за ситуацию на власти КНР. В Пекине обвинения опровергают. Правительство страны считает, что на всех этапах эпидемии действовало открыто.

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Видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня