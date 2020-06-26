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Столтенберг: обязательства США по безопасности в Европе незыблемы

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Генсек НАТО встретился с главой Пентагона.

Йенс Столтенберг заявил о том, что обязательства США по безопасности в Европе незыблемы. Об этом генеральный секретарь североатлантического альянса рассказал перед встречей с главой Пентагона Марком Эспером в Брюсселе. Чиновник добавил, что эти обязательства подтверждаются регулярными консультациями между США и союзниками.

Мы обсудим присутствие США в Европе в свете планов по сокращению американского присутствия в Германии. Я рад тому, что США консультируются с союзниками

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Представитель НАТО отметил, что присутствие американских военных в Европе является важным фактором как для США, так и для союзников альянса. Столтенберг добавил, что только работая вместе альянс будет способен противостоять глобальным угрозам.

На Украине объяснили получение партнерства с НАТО вопреки возражениям Венгрии.

Видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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