Столтенберг: обязательства США по безопасности в Европе незыблемы

Генсек НАТО встретился с главой Пентагона.

Йенс Столтенберг заявил о том, что обязательства США по безопасности в Европе незыблемы. Об этом генеральный секретарь североатлантического альянса рассказал перед встречей с главой Пентагона Марком Эспером в Брюсселе. Чиновник добавил, что эти обязательства подтверждаются регулярными консультациями между США и союзниками.

Мы обсудим присутствие США в Европе в свете планов по сокращению американского присутствия в Германии. Я рад тому, что США консультируются с союзниками Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Представитель НАТО отметил, что присутствие американских военных в Европе является важным фактором как для США, так и для союзников альянса. Столтенберг добавил, что только работая вместе альянс будет способен противостоять глобальным угрозам.

На Украине объяснили получение партнерства с НАТО вопреки возражениям Венгрии.

Видео: YouTube / NATO News