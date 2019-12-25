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На Украине объяснили получение партнерства с НАТО вопреки возражениям Венгрии
Сегодня, 15:19
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lesjasap

На Украине объяснили получение партнерства с НАТО вопреки возражениям Венгрии

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Ольга Стефанишина рассказала, что Будапешт блокирует работу комиссии "Украина-НАТО".

На Украине объяснили получение партнерства с НАТО вопреки возражениям Венгрии. Об этом журналистам из УНИАН рассказала новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Чиновница объяснила, что Будапешт вовремя не отправил руководству североатлантического альянса официального возражения. Срок у страны был до 12 июня. В связи с этим НАТО посчитало, что Венгрия автоматически согласилась с решением сделать Киев участником Партнерства расширенных возможностей.

Ольга Стефанишина заметила, что Венгрия продолжает блокировать работу комиссии "Украина-НАТО". Чиновница добавила, что диалог между сторонами, касающихся операционных вопросов, ведется. По словам эксперта, Киев значительно продвинулся в решении проблемы.

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17.

Теги: венгрия, нато, ольга стефанишина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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