Столтенберг: двери НАТО открыты для Швеции и Финляндии

Однако премьер-министрам этих стран не будут даны советы относительно членства в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты для Финляндии и Швеции. Об этом он сказал в ходе встречи Совета министров Северных стран в Копенгагене.

Столтенберг подчеркнул, премьер-министрам этих государств не будут даны советы относительно членства в альянсе. По его мнению, Северная Европа стратегически важна для альянса, особенно во времена растущей напряженности в отношениях с РФ.

Мы стали свидетелями значительного перевооружения ВС РФ в странах Балтии с развертыванием новых современных систем вооружений. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По его словам, Россия "развернула новые подводные лодки и ракетные системы" в Арктике и проводит там больше военных учений, чем раньше.

Ранее в МИД России заявили, что Москва будет делать все для противостояния расширению НАТО на весь мир.

Видео: YouTube / NATO News