Столтенберг: двери НАТО открыты для Швеции и Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты для Финляндии и Швеции. Об этом он сказал в ходе встречи Совета министров Северных стран в Копенгагене.
Столтенберг подчеркнул, премьер-министрам этих государств не будут даны советы относительно членства в альянсе. По его мнению, Северная Европа стратегически важна для альянса, особенно во времена растущей напряженности в отношениях с РФ.
Мы стали свидетелями значительного перевооружения ВС РФ в странах Балтии с развертыванием новых современных систем вооружений.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
По его словам, Россия "развернула новые подводные лодки и ракетные системы" в Арктике и проводит там больше военных учений, чем раньше.
Ранее в МИД России заявили, что Москва будет делать все для противостояния расширению НАТО на весь мир.
Видео: YouTube / NATO News
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