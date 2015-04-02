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Столтенберг: двери НАТО открыты для Швеции и Финляндии

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Однако премьер-министрам этих стран не будут даны советы относительно членства в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты для Финляндии и Швеции. Об этом он сказал в ходе встречи Совета министров Северных стран в Копенгагене.

Столтенберг подчеркнул, премьер-министрам этих государств не будут даны советы относительно членства в альянсе. По его мнению, Северная Европа стратегически важна для альянса, особенно во времена растущей напряженности в отношениях с РФ.

Мы стали свидетелями значительного перевооружения ВС РФ в странах Балтии с развертыванием новых современных систем вооружений.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По его словам, Россия "развернула новые подводные лодки и ракетные системы" в Арктике и проводит там больше военных учений, чем раньше.

Ранее в МИД России заявили, что Москва будет делать все для противостояния расширению НАТО на весь мир.

Видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато, финляндия, членство в нато, швеция
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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