Лавров заявил об опасных играх НАТО

Он считает, что в данном случае не обойтись без дипломатической работы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать все для противостояния расширению НАТО на весь мир. Он сказал, что члены альянса уже сейчас обращают внимание на страны Востока.

Лавров подчеркнул, что это в частности Индо-Тихоокеанский регион.

Их если послушать, у них миссия на весь мир должна распространяться. Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям. Сергей Лавров, глава МИД России

По мнению Лаврова, на данном направлении не обойтись без дипломатической работы.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет сведения о применении турецкого беспилотника в Донбассе.

Видео: МИД России