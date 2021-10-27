Лавров: Россия проверяет сведения о применении турецкого беспилотника в Донбассе

Министр призвал задуматься тех, кто предоставляет Киеву подобное вооружение.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва совместно с представителями Донбасса перепроверяет информацию о применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar в конфликтной зоне на юго-востоке страны. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Украинские военные впервые задействовали турецкий беспилотный летательный аппарат "Байрактар" в Донбассе. Эту информации подтвердили в Генштабе Вооруженных сил государства. Приказ задействовать дрон отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. В ведомстве отметили, применение дрона было необходимо для уничтожения гаубицы.

Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса. Сергей Лавров, глава МИД России

По мнению министра, применение Киевом БПЛА в Донбассе должно заставить задуматься тех, кто предоставляет Украине подобное вооружение.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украина боится возвращения Крыма и Донбасса.

Видео: МИД РФ