Генсек НАТО: двери альянса открыты для Финляндии

Решение о членстве в блоке остается за этой страной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты для Финляндии. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции в Хельсинки с финским президентом Саули Ниинисте.

Столтенберг подчеркнул, решение о членстве в военно-политическом блоке остается за этой страной.

Финляндия является партнером, но не членом НАТО. Пятая статья Североатлантического договора указывает, атака против одного члена будет считаться атакой против альянса. Если вы не член альянса, то эта статья не применяется. В этом и заключается отличие статуса партнера. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он отметил, в настоящее время блок активно работает с Финляндией, так как рассчитывает на это государство. По словам Столтенберга, позитивные отношения Финляндии и России помогут Североатлантическому альянсу наладить диалог с Москвой.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в настоящее время страна создает ракетную программу, которую в ближайшее время планируют использовать для давления на Москву.

Видео: YouTube / NATO News