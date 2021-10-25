В офисе Зеленского пригрозили "направить ракеты" на Москву

Такая мера станет "паритетной" в ответ на "агрессию" Кремля, заявил Алексей Арестович.

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в настоящее время страна создает ракетную программу, которую в ближайшее время планируют использовать для давления на Москву. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Дом".

Арестович подчеркнул, данная мера станет "паритетной" в ответ на "агрессию" Кремля.

И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России <…> Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены. Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины

По его мнению, Россия вынудила Украину вступить в НАТО из-за "военной опасности" и тем самым приблизила альянс к государственной границе. Арестович заявил, что РФ обязана вывести войска из с территории юго-востока Украины и Крыма, а также выплатить Киеву репарации.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украина боится возвращения Крыма и Донбасса.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ