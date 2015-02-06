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Экс-депутат Рады заявил, что Украина боится возвращения Крыма и Донбасса

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Он также назвал причину, почему власть не хочет этого делать.

Власти Украины боятся возвращения Крыма и Донбасса в состав страны. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко в эфире телеканала "НАШ".

По его мнению, над людьми сейчас издеваются вопросом о принадлежности регионов тому или иному государству. Однако Червоненко уверен, что украинские власти не хотят присоединять обратно Крым и Донбасс.

Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского.

Евгений Червоненко, экс-депутат Верховной Рады

Ранее на Украине заявили о дефиците питьевой воды.

Видео: YouTube / НАШ

Теги: верховная рада, донбасс, евгений червоненко, крым, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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