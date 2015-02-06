Экс-депутат Рады заявил, что Украина боится возвращения Крыма и Донбасса

Власти Украины боятся возвращения Крыма и Донбасса в состав страны. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко в эфире телеканала "НАШ".
По его мнению, над людьми сейчас издеваются вопросом о принадлежности регионов тому или иному государству. Однако Червоненко уверен, что украинские власти не хотят присоединять обратно Крым и Донбасс.
Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского.
Евгений Червоненко, экс-депутат Верховной Рады
Ранее на Украине заявили о дефиците питьевой воды.
Видео: YouTube / НАШ
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