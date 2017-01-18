На Украине заявили о дефиците питьевой воды

Во всех городах страны вода непригодна к употреблению.

Депутат Верховной Рады Александр Колтунович заявил о дефиците питьевой воды на Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".

Колтунович сослался на Институт коллоидной химии и химии воды НАН Украины. Согласно исследованиям, проведенных специалистами, во всех городах страны вода непригодна к употреблению.

В связи с этим, по мнению, депутата, необходимо увеличить финансирование целевой программы "Питьевая вода Украины". Также Колтунович добавил, что Украина входит в рейтинг стран с низких уровнем обеспечения граждан водными ресурсами.

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Видео: YouTube / Телеканал Рада