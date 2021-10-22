На Украине обосновали невыгодность организации терактов в России

Как отметил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Киев имеет на это три причины.

Спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские власти начнут устраивать диверсии в России только в случае начала полномасштабной войны между странами. Об этом он заявил в эфире интернет-канала Politeka.

Как отметил Арестович, Киев имеет на это три причины. Первая заключается в том, что Украине невыгодно устраивать теракты в мирное время. Россия имеет возможность восстановить разрушенное в кратчайшие сроки. Кроме того, Украина может запятнать свою репутацию, используя террористические и диверсионные методы ведения войны. Арестович подчеркнул, что пока неясно, есть ли у Киева такие возможности в настоящее время. По словам спикера киевской делегации в ТКГ, "рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые стоит задействовать в большой войне". Он добавил, что "сейчас это слишком хрупкий баланс". Украине невыгодно начинать эскалацию.

Ранее на Украине заявили, что каждая область должна готовиться "к вторжению России".

Видео: YouTube / Alexey Arestovych