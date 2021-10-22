На Украине заявили, что каждая область должна готовиться "к вторжению России"

Депутат считает, что Украине необходимо укреплять альтернативные центры силы и политический движений, для которых неприемлема русофобия.

Первый заместитель комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев призвал к мобилизации сил после заявления командующего сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) о том, что страна должна быть готова "к вторжению России". Об этом сообщили РИА Новости.

Командующий силами спецопераций ВСУ Григорий Галаган подчеркнул, что "отсутствие угрозы вторжения никто не гарантирует". По мнению экс-руководителя главного следственного управления СБ Украины, генерал-майора Василия Вовка, Кремль не готов отказаться от идеи "вторжения" в восемь областей на юго-востоке Украины. Журавлев отметил важность укрепления альтернативных центров силы и политических движений, для которых неприемлема русофобия.

Поскольку реальной угрозы Украине со стороны России не было и нет, киевским политикам и военным приходится буквально на ходу придумывать способы оживления архаичных, нелепых и неправдоподобных фейков о "русской угрозе". Алексей Журавлев, первый заместитель комитета по обороне Госдумы

Журавлев добавил, что киевская власть будет моментально заменена Западом в случае, если перестанет заниматься "системной русофобией". По его словам, для нынешних украинских властей мифы о "российской угрозе", об "оккупации" и "эскалации" являются главной идеологической основой существования режима.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина является четвертой страной в НАТО по военной мощи.

Видео: YouTube / UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE