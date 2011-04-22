Арестович заявил, что Украина является четвертой страной в НАТО по венной мощи

Он сказал, что Киев технически готов на 100%.

Спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович завил, что Украина в настоящий момент полностью готова к вступлению в НАТО. Об этом украинский дипломат сообщил в эфире телеканала "Наш".

Арестович отметил, что технически Киев готов на 100%, но требуется и политическое решение. По его словам, среди стран-членов НАТО всего "три-четыре" участника, которые полностью отвечают всем требованиям альянса.

Арестович сказал, что Украина в НАТО идет как огромная сила, а не как проситель. Он подчеркнул, что по военной мощи в союзе страна могла бы быть "четвертой силой". Арестович считает, что впереди только США, Турция и Франция, по крайней мере, по сухопутному компоненту.

Видео: YouTube / НАШ