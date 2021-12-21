Зеленский: Украина хочет получить однозначный ответ по членству в НАТО

Киев намерен получить "очень четкую временную перспективу" от альянса.

Украина хочет получить однозначный ответ по срокам вступления в ряды Североатлантического альянса в следующем году. Об этом заявил в ходе ежегодной конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент страны Владимир Зеленский.

Мы стремимся получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году. Владимир Зеленский, президент Украины

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Киев планирует "как можно быстрее" вернуть Крым в состав государства, вступить в Евросоюз в ближайшие годы, а также разблокировать процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Владимир Зеленский в ходе встречи спросил у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, когда Украину примут в альянс. По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, президент обратился к Столтенбергу с просьбой назвать год принятия Киева в блок, однако ответа не последовало.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина планирует создать зону свободной торговли с Турцией в 2022 году.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України