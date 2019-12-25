Украина планирует создать зону свободной торговли с Турцией в 2022 году

Зеленский сообщил, что продукции украинского производства за рубежом с каждым годом становится все больше.

Киев планирует создать зону свободной торговли (ЗСТ) с Турцией в 2022 году. Об этом заявил в ходе ежегодной конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, это планируется осуществить в ходе визита его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину в грядущем году. По словам Зеленского, продукции украинского производства за рубежом с каждым годом должно становится больше.

Мы должны расширять соглашения о свободной торговле с ЕС, Канадой, Израилем. Финализируем, очень в это верю, с Турцией – в начале следующего года, когда будет визит Эрдогана в Украину. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, что стране необходимо идти по направлению к либерализации торговли с Соединенными Штатами, Японией и другими торговыми партнерами Киева.

Ранее губернатор Калининградской области выразил обеспокоенность по поводу инициативы Литвы по ограничению транзита грузов из Белоруссии.

Фото: president.gov.ua