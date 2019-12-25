В Калининградской области обеспокоены инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии

Глава региона Алиханов напомнил, что калининградцы потребляют белорусские товары.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил обеспокоенность по поводу инициативы Литвы по ограничению транзита грузов из Белоруссии. В беседе с "РИА Новости" он заявил, что такое решение Вильнюса угрожает не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.

Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы <…> Вообще-то, есть Калининград <…> Мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем. Антон Алиханов, глава Калининградской области

Напомним, ввести ограничения на белорусские товары в Литве собрались из-за санкций Европейского союза, которые были приняты в отношении Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что ограничительные меры в случае их принятия не останутся без внимания со стороны Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал вводить превентивные санкции против РФ.

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