Зеленский заявил о новых санкциях против России

По его мнению, против России должны быть введены серьезные превентивные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал вводить превентивные санкции против РФ. С таким призывом он выступил на брифинге с президентами Литвы и Польши.

Глава Украины отметил, что Россия якобы хочет разместить свое ядерное оружие в Белоруссии. И, если это произойдёт, то против РФ будут введены "мощные санкции"

Зеленский рассказал, что он не видит "предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад". Поэтому, по его мнению, против России должны быть введены серьезные превентивные меры.

Ранее Зеленский призвал Россию не играть с ядерным оружием.

Видео: Facebook/Офіс Президента України