Президент заверил, что Киев будет в курсе местонахождения любого вооружения РФ, даже за пределами государства.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию не играть с ядерным оружием. Об этом глава государства заявил в ходе брифинга.

Украинский лидер заверил Москву, что Киев будет знать местонахождение любого российского вооружения, даже если оно будет размещено за пределами страны. По мнению Зеленского, новости о возможном размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии являются информационной атакой

Я считаю, что такими вещами нельзя играть. А для Украины это достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии. По его словам, на территории республики могут разместить вооружение РФ. Глава государства отметил, что предложит такой вариант своему российскому коллеге Владимиру Путину, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

Ранее на Украине назвали оружие в войне против РФ.

Видео: YouTube / 24 Канал