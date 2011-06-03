Кулеба назвал препятствие вступлению Украины в НАТО

Одним из препятствий вступлению Украины в НАТО является Россия. Такое мнение выразил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телевизионного канала "Украина 24".
По словам министра, страны-члены альянса опираются на мнение Москвы по вопросу возможного членства Украины в НАТО.
К сожалению, несколько стран-членов НАТО всё еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в альянсе, задают себе вопрос: "Что на это скажет Россия?
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Он призвал Европу не рассматривать Украину "через призму России", а также заверил, что, когда придет время, государство обязательно вступит в Североатлантический альянс.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что среди членов блока нет единого мнения о вступлении Украины в состав объединения. Однако этот факт не мешает альянсу усиливать партнерство с Киевом и работать с ним теснее, отметил он.
Ранее в МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска "Северного потока - 2".
Видео: YouTube / Україна 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все