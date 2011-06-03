Кулеба назвал препятствие вступлению Украины в НАТО

Глава украинского МИД считает, что страны-члены альянса учитывают мнение России по данному вопросу.

Одним из препятствий вступлению Украины в НАТО является Россия. Такое мнение выразил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телевизионного канала "Украина 24".

По словам министра, страны-члены альянса опираются на мнение Москвы по вопросу возможного членства Украины в НАТО.

К сожалению, несколько стран-членов НАТО всё еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в альянсе, задают себе вопрос: "Что на это скажет Россия? Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Он призвал Европу не рассматривать Украину "через призму России", а также заверил, что, когда придет время, государство обязательно вступит в Североатлантический альянс.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что среди членов блока нет единого мнения о вступлении Украины в состав объединения. Однако этот факт не мешает альянсу усиливать партнерство с Киевом и работать с ним теснее, отметил он.

Ранее в МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска "Северного потока - 2".

Видео: YouTube / Україна 24