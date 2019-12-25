Астроном-любитель зафиксировал неопознанный объект при наблюдении за звездой.

Столкновение НЛО с Солнцем попало на видео. Ролик опубликовал на YouTube-канале астроном-любитель. Специалист не знает, какой именно объект ему удалось запечатлеть при помощи телескопа, набора светофильтров и камеры.

В социальных сетях пользователи предположили, что НЛО может на самом деле являться частицей пыли, которая влетела в объектив. Согласно альтернативной версии, на кадры попал объект, относящийся к космическому мусору. На данный момент у видео существует множество интерпретаций.

Напомним, что ранее о фиксации НЛО рассказывал астроном Натан Эйсмонт из Института космических исследований РАН. По словам эксперта, за неопознанные летающие объекты чаще всего принимаются атмосферные явления. Ученый напомнил, что научных подтверждений существования внеземной жизни все еще нет.

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