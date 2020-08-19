Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Иван Вагнер разместил ролик в Twitter.

Российский космонавт с Международной космической станции заснял НЛО. Об этом в собственном аккаунте сообщил Иван Вагнер. Ему удалось получить видео во время наблюдения за полярным сиянием над Южным полушарием Земли. Около планеты пролетели пять неопознанных летающих объектов.

На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или?.. Иван Вагнер, космонавт

Специалист пообещал передать информацию "Роскосмосу", а также представителям Института космических исследований РАН. Пользователи социальных сетей отметили, что на ролик могли попасть спутники американской системы Starlink.

Космонавт из Петербурга поделился "космическими" фото северного сияния.

Видео: Twitter / @ivan_mks63