Космонавт из Петербурга поделился "космическими" фото северного сияния

Природное явление раскрасило небо в лазурные цвета.

Петербуржец Иван Вагнер, работающий на МКС, сфотографировал виды полярного сияния из космоса. Завораживающие кадры приглянулись подписчикам в социальных сетях.

Космонавт отметил, что фото были сделаны за несколько минут до того, как их увидели пользователи Twitter и ВКонтакте. Зеленовато-бирюзовые краски озарили небо на очень короткое время, но успели произвести впечатление как на автора снимков, так и на его фанатов.

Ранее астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет.

Фото: ВКонтакте / ivan_mks63