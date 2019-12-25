Космонавт из Петербурга поделился "космическими" фото северного сияния

Петербуржец Иван Вагнер, работающий на МКС, сфотографировал виды полярного сияния из космоса. Завораживающие кадры приглянулись подписчикам в социальных сетях.
Космонавт отметил, что фото были сделаны за несколько минут до того, как их увидели пользователи Twitter и ВКонтакте. Зеленовато-бирюзовые краски озарили небо на очень короткое время, но успели произвести впечатление как на автора снимков, так и на его фанатов.
Ранее астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет.
Фото: ВКонтакте / ivan_mks63
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