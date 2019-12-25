Военные изучат информацию о регистрации НЛО в США.

Пентагон займется расследованиями случаев появления НЛО. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на министерство обороны страны. Специалисты объяснили, что правительство создает оперативную комиссию для изучения случаев появления НЛО, которые регистрировали военные. Ранее в ситуации пытались разобраться Военно-морские силы США. Их интересовал вопрос того, как пилоты могли документировать большую часть НЛО. Именно летчики засекали большую часть необъяснимых появлений.

Если это что-то из-за пределов нашей планеты, это может быть даже лучше, чем если мы наблюдаем какой-то технологический скачок в производстве китайцев, русских или какого-то другого противника Марко Рубио, глава комитета по разведке в Сенате

Напомним, что не все на земле верят в то, что американские военные действительно видели НЛО. Эксперты полагают, что на сама деле за армией США могли наблюдать беспилотники противника, которые собирали разведывательные данные.

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