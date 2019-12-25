В Пентагоне назвали подлодки РФ угрозой для территории США

Генерал-лейтенант США объяснил, почему подлодки и крылатые ракеты России являются угрозой для Вашингтона.

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США. Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Ван Херк объяснил, что новые российские субмарины и крылатые ракеты представляют собой серьезную опасность для Вашингтона.

На протяжении последних 30 лет наши соперники и потенциальные противники наблюдали за тем, как США осуществляют сдерживание, как мы соревнуемся, как ведем себя во время конфликтов Ван Херк, официальный представитель Пентагона

Эксперт заметил, что Россия и Китай имели возможности развиваться, наблюдая за действиями СШа во всех военно-технических областях. Генерал-лейтенант объяснил, что противник развивает стратегические возможности. В списке - подводные лодки, отследить которые будет довольно сложно для США. По словам военного, "это серьезная проблема". Специалист уверен, что крылатые ракеты РФ угрожают территории Америки из-за проблем в их отслеживании.

Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО.