Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО

Ученые несколько лет пыталась установить угрозу НЛО для США.

В Пентагоне ведется секретное расследование о внеземном происхождении НЛО. Как пишет The New York Times, в ведомстве проводятся слушания с целью установить происхождение аномальных атмосферных объектов.

Программа, о которой идет речь, получила название Advanced Aerospace Threat Identification Program. О ее существовании стало известно в 2017 году, а ее бюджет составил $22 млн. В частности, эксперты пытались установить угрозу НЛО для Соединенных Штатов.

По некоторым данным программа была закрыта в 2012 году, однако ученые продолжили изучения. Министерство обороны США в последствии подтвердили данную информацию.

Видео: YouTube / Defence Blog