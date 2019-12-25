Погибло трое мирных жителей. Четыре человека ранено.

Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства SANA в своем Twitter-аккаунте. В СМИ подчеркнули, что из-за ракетного удара на Дамаска погибли несколько мирных жителей. Сейчас количество жертв оценивается в три человека. Еще четыре сирийца оказались ранены. Они находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - ребенок.

Напомним, что утром 27 апреля стало известно о том, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар, который израильские военные нанесли в ночное время. О причастности Израиля к нападению сообщили журналисты SANA. Местное телевидение заявило, что удар нанесен с воздушного пространства Ливана.

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