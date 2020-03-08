Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Радиостанция Sham FM сообщила, что жители деревни Аль-Кузлия в Сирии не пустили колонну американских войск.
Состоящую из семи бронемашин закидали камнями и вынудили отступить.
Напомним, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года. Вчера, 7 марта, мы сообщали, что на трассе Дамаск — Хомс в Сирии произошло ДТП с бензовозом и двумя автобусами. Погибли 30 человек.
Ранее мы сообщали, что британскую газету возмутили российские конкурсы красоты в армии и полиции.
Видео: YouTube / VOA News
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