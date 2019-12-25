Британскую газету возмутили российские конкурсы красоты в армии и полиции

Конкурсы были приурочены к празднику 8 марта.

Британская ежедневная газета Daily Mail раскритиковала российские конкурсы красоты, проводимые в армии и полиции ко дню 8 марта.

Издание также описало курский смотр "Краса полиции" из-за возрастного ограничения: участие могли принять девушки до 30 лет. Негативную реакцию вызвал конкурс "Краса ВДВ – 2020", в котором участницы не только стреляли, но и готовили, и показывали другие таланты.

Авторы статьи сослались на мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой, которая считает такие конкурсы сексистскими.

Однако не все согласились с британскими авторами. Многие не видят в таких конкурсах ничего плохого и тем более сексистского.

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