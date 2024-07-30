"АиФ" выберет лучших в индустрии красоты 15 октября

Во Дворце Кваренги пройдёт главное событие для профессионалов бьюти-сферы.

"Аргументы и факты" проводит ежегодный проект "Бьюти Питер", посвящённый индустрии красоты и здоровья. В этом году он объединит два события. Днём 15 октября во Дворце Кваренги состоится деловой форум, где профессионалы отрасли обсудят, как сделать бизнес более технологичным и эффективным. Вечером того же дня пройдёт бизнес-премия, на которой назовут лучшие клиники и салоны красоты Петербурга. Голосование скоро начнётся, а регистрация на мероприятие уже открыта, пишет spb.aif.ru.

Проект призван стимулировать бизнес к развитию, создавать условия для нетворкинга и отмечать достижения специалистов во всех направлениях сферы красоты и здоровья.

Напомним, XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур состоится с 24 по 26 сентября под девизом "Объединенные культуры — общие ценности". Одной из ключевых тем для обсуждения на нем станет искусственный интеллект.

Фото: Роман Каргаполов / АиФ