Премия "Бьюти Питер" собрала свыше 80 заявок от компаний

Открыто голосование за лучшие предприятия петербургской индустрии красоты и здоровья. Независимую премию "Бьюти Питер" поддержали свыше 80 компаний, и определить лучших призвано публичное онлайн-голосование, пишет spb.aif.ru.

Городская премия "Бьюти Питер" учреждена Издательским домом "Аргументы и факты" и посвящена лучшим представителям сферы красоты и здравоохранения. Церемония вручения наград состоится осенью в культурной столице России.

В юбилейном 2025 году мероприятие включает 15 номинаций, отражающих весь спектр услуг индустрии: от маникюрных салонов и парикмахерских мастерских до специализированных клиник эстетической и регенеративной медицины.

Фото: Pxhere