Петербурженка вошла в топ-10 самых красивых женщин мира

Карьера Натальи Андрейчук в качестве модели началась с победы на местных конкурсах.

Жительница Приморского района Санкт-Петербурга Наталья Андрейчук заняла почетное место в рейтинге десяти красивейших женщин планеты. Такая информация была распространена пресс-службой администрации соответствующего района.

Андрейчук приняла участие в престижном международном конкурсе красоты категории Classic, предназначенном исключительно для зрелых дам старше 45 лет, где сумела войти в число лучших. Победу в состязании в этом году одержала девушка из Латинской Америки.

Карьера Натальи в качестве модели началась с победы на местных конкурсах. Сначала она завоевала титул "Миссис Приморский район", затем стала обладательницей звания "Гранд королева Ленинградской области". Далее победа в национальном конкурсе "Миссис Россия" позволила девушке представлять родную страну и любимый район на международной арене.

Ранее мы сообщили о том, что написанную ногами балерины картину нашли в мусорном контейнере после концерта на ПМЭФ.

Фото: пресс-служба администрации Приморского района