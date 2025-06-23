Многодетная мать из Петербурга завоевала титул "Миссис европейские страны" в Афинах

Эта победа автоматически вывела петербурженку в финал конкурса "Миссис мира".

Жительница Санкт-Петербурга Людмила Рожнева завоевала звание "Миссис европейский континент — 2026" (Mrs. European Continent Globe) на конкурсе Mrs. European Nations 2026, который прошел в Афинах. Об этом сообщил ТАСС.

Два года назад Рожнева одержала победу в "Миссис Россия – 2024". Путь к конкурсу в Греции дался 43-летней петербурженке нелегко: оформление документов для въезда в ЕС потребовало немало усилий, а визу ей одобрили за три дня до начала мероприятия.

Из‑за сложного маршрута перелет занял несколько суток, поэтому в Афины Людмила Рожнева добралась буквально в последний момент. Победительница из России автоматически стала финалисткой международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис мира" (Mrs Globe).

Людмила родилась в Казахской ССР, после школы переехала учиться в Санкт‑Петербург. В юности она работала моделью, а получив высшее образование, основала компанию в сфере технической безопасности. Ее путь в конкурсах красоты отмечен серьезными достижениями: в 2023 году она стала "Миссис Санкт‑Петербург", в 2024‑м — "Миссис Россия". Сейчас Людмила Рожнева уже 16 лет состоит в браке и растит троих детей.

Ранее мы сообщали, что Россию на "Миссис Мира" в США представляла 31-летняя москвичка.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)