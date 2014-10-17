Петербурженка представит РФ на конкурсе "Миссис Земной шар" в Лос-Анджелесе

Наталья, которой исполнилось 46 лет, является матерью троих детей и занимается дизайном интерьеров.

Жительница Приморского района Санкт-Петербурга Наталья Андрейчук отправляется в Лос-Анджелес, где состоится престижный международный конкурс красоты и материнства "Миссис Земной шар". Там она представит Россию, сообщила пресс-служба администрации Приморского района.

Мероприятие запланировано на период с 16 по 21 июня. Наталья, которой исполнилось 46 лет, является матерью троих детей и занимается дизайном интерьеров. Проводы на вокзал состоялись в торжественной обстановке, Наталью сопровождали местные жительницы, одетые в традиционные русские костюмы с кокошниками и платками. До этого момента Наталья успешно участвовала и побеждала в различных российских конкурсах, включая получение звания "Миссис Россия классик Globe 2024", которое дало ей право представлять страну на международном уровне.

Заместитель главы администрации Приморского района Владимир Фациевич-Слинченко выразил пожелание успеха и удачного выступления Наталье на мировой арене.

Фото: Telegram / Администрация Приморского района Санкт-Петербурга